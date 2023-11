Instalatiile luminoase specifice sarbatorilor de iarna se aprind in Oradea, joi, 30 noiembrie. Cu aceasta ocazie, oradenii sunt asteptati, de la ora 18.00, langa bradul de Craciun din Piata Unirii, unde primarul Florin Birta va da startul Targului de Craciun din acest an.Targul de Craciun se va desfasura in perioada 30 noiembrie - 26 decembrie, iar iluminatul de sarbatori va infrumuseta orasul pana in ajun de Boboteaza. Luminile se vor aprinde in toata zona centrala, incepand din perimetrul ... citeste toata stirea