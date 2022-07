Se cauta agenti de politie - 29 de posturi scoase la concurs in Bihor

Inspectoratul de Politie Judetean Bihor scoate la concurs, cu recrutare din sursa externa, 29 de posturi. Perioada de recrutare a inceput pe 29 iunie si se va incheia pe 12 iulie (in ultima zi, recrutarea se poate face doar pana la ora 16.00).Din cele 29 de posturi scoase la concurs de Inspectoratul de Politie Judetean Bihor, 27 sunt posturi de agent de politie, iar doua sunt posturi de personal contractual. In total, doua sunt posturi de agent de politie in cadrul Centrului de Retinere si ... citeste toata stirea