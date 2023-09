Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, anunta ca sectiunea Suplacu de Barcau-Chiribis (26,35 km) are constructor desemnat. Contractul prevede construirea a opt poduri, opt pasaje si trei viaducte."Inca o sectiune din Autostrada Transilvania are constructor desemnat! Dupa semnarea contractului, constructorul roman are la dispozitie 884,12 milioane de lei (fara TVA) si 24 de luni (6 luni proiectare, 18 luni executie) pentru finalizarea lucrarilor pe sectiunea Suplacu de Barcau-Chiribis (26, ... citeste toata stirea