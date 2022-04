"Sesizati orice abandonare de deseuri!" - Pana la 15.000 lei pe zi pentru curatenie

Primaria Oradea indeamna locuitorii municipiului sa sune la Dispeceratul Politiei Locale sau sa sesizeze prin aplicatia Oradea City Report daca observa oameni care abandoneaza deseuri."Costurile pe care trebuie sa le suporte municipiul pentru a curata zonele in care, din pacate, unii locuitori abandoneaza deseuri sunt foarte mari, ajungand la 15.000 lei/zi, suma ce reprezinta colectarea si transportul deseurilor, forta de munca, plus taxele de depozitare la halda", se arata in comunicatul ... citeste toata stirea