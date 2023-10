In fiecare an, la 14 octombrie, o praznuim pe Sfanta Cuvioasa Parascheva, numita cea noua, de la Iasi, a Moldovei luminatoare. Cunoscuta, indeosebi, de bisericile ortodoxe greaca, romana, bulgara, rusa si sarba, Sfanta Parascheva s-a nascut in satul Epivat din Tracia rasariteana, nu departe de Constantinopol, pe la inceputul secolului al XI-lea. Nascuta intr-o familie de neam bun si cu credinta in Dumnezeu, Parascheva a primit o crestere aleasa si educatie religioasa. In urma unor minuni ... citeste toata stirea