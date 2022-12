Si-n Schengen, si-n semifinala! Croatia a batut Brazilia, la Cupa Mondiala

La o zi dupa ce a fost primita in Spatiul Schengen, Croatia a obtinut o alta victorie importanta, ba chiar surprinzatoare.Echipa nationala de fotbal a Croatiei a invins vineri seara selectionata Braziliei, considerata una dintre favoritele acestei editii a Cupei Mondiale, care se desfasoara in Qatar.In primul meci al sferturilor de finala, Croatia si Brazilia au incheiat cele 90 de minute regulamentare cu scor alb, in ciuda actiunilor ofensive ale brazilienilor. Croatii au mizat pe aparare ... citeste toata stirea