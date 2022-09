Siguranta copiilor, prioritate a politistilor bihoreni si in acest an scolar - "Vacanta s-a terminat! Sunteti pregatiti pentru un nou inceput?"

Peste o mie de copii, parinti si bunici au interactionat cu politistii de prevenire bihoreni la inceput de an scolar, pentru siguranta acestora. Tinerii au primit recomandari cu privire la bullying si consecintele acestuia, despre cum sa acceseze in siguranta internetul si retelele de socializare, dar si despre consecintele consumului de substante interzise.Pe parcursul intregii saptamani, politistii de prevenire bihoreni au continuat actiunile derulate in cadrul campaniei "Vacanta s-a ... citeste toata stirea