Simona Halep, campioana la WTA Melbourne (VIDEO)

Simona Halep a castigat duminica finala turneului de la Melbourne Summer Set 1 in fata Veronikai Kudermetova. Este primul trofeu al Simonei Halep din 2022 si trofeul cu numarul 23 din cariera sa.Meciul cu Veronika Kudermetova s-a incheiat in doua seturi, scor 6-2, 6-3, dupa o ora si 14 minute.Partida s-a desfasurat sub privirile fostului sau antrenor, Darren Cahill, caruia sportiva romanca i-a si multumit in discursul de la final.Mesajul Simonei Halep dupa victoria de la Melbourne"Este ... citeste toata stirea