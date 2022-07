Simona Halep, eliminata in semifinale la Wimbledon

Simona Halep (30 de ani) paraseste turneul de Grand Slam de la Wimbledon, dupa ce a pierdut, in semifinale, meciul cu Elena Rybakina, jucatoare nascuta in Rusia, dar care evolueaza pentru Kazahstan.In varsta de 23 de ani, Rybakina a invins-o fara mari probleme pe jucatoarea romanca, in doua seturi, scor 6-3, 6-3. Astfel, adversara Simonei va juca in premiera intr-o finala de Grand Slam.In ciuda unei forme excelente aratate in meciurile anterioare de la turneul de la All England Club, ... citeste toata stirea