Jucatoarea romana de tenis Simona Halep s-a declarat, marti, ''socata si dezamagita'' de decizia tribunalului independent care a suspendat-o pentru o perioada de patru ani, despre care a spus ca refuza sa o accepte."Azi, un tribunal independent sub Programul Antidoping din Tenis a anuntat o tentativa de decizie in cazul meu. Ultimul an a fost cel mai dificil meci din viata mea si, din nefericire, lupta continua. Mi-am dedicat viata frumosului joc de tenis. Iau foarte in serios regulile care ... citeste toata stirea