Sophia Munteanu de la CSM Oradea a castigat editia din acest an a Cupei Frutti Fresh la tenis

Tanara sportiva bihoreana Sophia Munteanu, legitimata la CSM Oradea, a avut o evolutie foarte buna si a reusit sa castige intrecerile celei de-a 13-a editii a Cupei Frutti Fresh la tenis. Oradeanca s-a impus la concursul desfasurat la Stei in perioada 27-28 aprilie, in cadrul categoriei 12 ani feminin.Cotata drept cap de serie numarul 1, Sophia a disputat finala in compania unei alte sportive legitimate la CSM Oradea, Sarah Badeu (CSM Oradea), care s-a clasat pe locul 2.Sophia Munteanu a ... citește toată știrea