Spectacolul care a adus primavara in sufletele bihorenilor - "Drag de Martisor"

Folclorul a cucerit publicul la Concertul de primavara "Drag de Martisor", organizat de Centrul de Cultura al Judetului Bihor, Consiliul Judetean Bihor si Casa de Cultura a Sindicatelor din Oradea. Evenimentul s-a desfasurat cu casa inchisa, toate biletele fiind epuizate in mai putin de 24 de ore de la punerea in vanzare.Concertul a debutat cu un moment emotionant, interpretat de Antonela Ferche Butiu, care a adus in fata publicului "Balada soarelui si a lunii", o veritabila perla a ... citește toată știrea