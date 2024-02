Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Bihor - Cum va fi programul vizitelor de la 1 martie

Programul de acces al vizitatorilor la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Bihor se va modifica din aceasta luna. In sectiile de Anestezie si Terapie Intensiva (ATI) si Unitatea de Supraveghere si Tratament Avansat al Pacientilor Cardiaci Critici (USTACC) programul va fi de o ora, iar in restul Spitalului, de doua ore pe zi.Incepand cu 1 martie programul de acces al vizitatorilor in Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Bihor va fi de doua ore pe zi. La Stationar I (Str. Gh. Doja nr. 65), ... citește toată știrea