Tanara sportiva Codruta Meila a clubului CS Titan s-a remarcat din plin la intrecerile galei de MMA RFA (Real Fight Arena) promotia Slovava, eveniment care a avut loc in ultima saptamana din luna noiembrie in capitala Ungariei, la Budapesta.Oradeanca, in varsta de doar 18 ani, a luptat cu o sportiva din Ungaria, pe care a invins-o clar, la puncte, cu decizie de 3-0.Meciul a fost difuzat live pe YouTube pe canalul Real Fight Arena si poate fi vazut mai jos:De mentionat ca, la finalul ... citeste toata stirea