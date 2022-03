Sportivii de la clubul Crisul, angrenati in weekend in intreceri nationale de judo, karate si taekwondo-WT

Sportivii clubului Crisul Oradea vor fi implicati in acest sfarsit de saptamana in intreceri nationale de judo, karate si taekwondo-WT.La judo, in weekend se va desfasura la Bucuresti Campionatul National de U23. La aceasta intrecere clubul Crisul va fi reprezentat de sportiva Gyoker Iasmina (-70 kg), sportiva care va fi insotita de antrenoarea Olimpia Ianc.La karate, Buzaul va gazdui Campionatul National ESKU, competitie destinata copiilor, juniorilor III si II. Aici, sectia clubului ... citeste toata stirea