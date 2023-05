Duminica, 28 mai, Oradea pedaleaza pentru viata. Traseul porneste din curtea Liceului "Don Orione", fiind asteptati cat mai multi oameni, care pot demonstrara implicare, solidaritate, grija pentru sine si pentru cei din jur.Actiunea in sine se incadreaza evenimenteor urbane, care isi propun sensibilizarea opiniei publice in directia unei vieti sanatoase, a unei educatii sustenabile pentru copii, in conditiile in care bicicleta este un instrument al schimbarii, mijloc de transport si de ... citeste toata stirea