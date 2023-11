Statia termica geotermala construita pe strada Fagarasului, in vecinatatea Oradea Arena, a fost inaugurata ieri. Unica in Romania prin modul in care energia termica este produsa din apa geotermala prin utilizarea pompelor de caldura, noua statie termica va deservi aproximativ 5.000 de locuitori din cartierul Ceyrat si zona Blajovici-Goga, precum si Sala Polivalenta.Situata pe strada Fagarasului, statia a fost inaugurata miercuri, 15 noiembrie, in cadrul unei conferinte de presa care a marcat ... citeste toata stirea