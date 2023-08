Primarul Florin Birta si episcopul romano-catolic Bocskei Laszlo au depus coroane de flori la monumentul proaspat montat in incinta Cetatii Oradea.Lucrarile de asamblare, montare si ancorare a statuii Sfantului Ladislau, in Cetatea Oradea, au fost finalizate, muncitorii lucrand inclusiv dupa lasarea intunericului."Cu aceasta ocazie, astazi, 29 august, primarul Oradiei, Florin Birta, si episcopul romano-catolic de Oradea, Bocskei Laszlo, au depus cate o coroana de flori in semn de cinstire a ... citeste toata stirea