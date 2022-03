Strategia de dezvoltare a judetului pana in anul 2027 - A fost aprobata

In sedinta ordinara a Consiliului Judetean Bihor de ieri, 31 martie, a fost aprobata Strategia Integrata de Dezvoltare Durabila a judetului Bihor pentru perioada 2021 - 2027, in care un rol important il au proiectele de infrastructura si cele pentru valorificarea potentialului turistic.Strategia Integrata de Dezvoltare Durabila a judetului Bihor pentru perioada 2021 - 2027 cuprinde lista proiectelor pe care CJ Bihor isi propune sa le realizeze in urmatoarea perioada, cu un plan de actiune si ... citeste toata stirea