Strazi inundate si semafoare nefunctionale - Codul galben este inca in vigoare

O buna parte din strazile din Oradea au fost inundate azi din cauza ploii abundente care a cazut in jurul orei 16.00. Canalizarea a cedat, semafoarele de la multe intersectii s-au oprit, iar oamenii s-au adapostit cateva minute pe unde au putut.Scurta, dar foarte puternica, furtuna de ieri s-a potrivit, in sfarsit, cu atentionarile meteorologice care avertizau ca vor cadea, in intervale scurte de timp, sau prin acumulare, cantitatile de apa vor depasi 25-30 l/mp si, pe arii restranse, 40-50 ... citeste toata stirea