Subprefectul judetului, mort in urma prabusirii acoperisului unui foisor

Acoperisul unui foisor din localitatea Hurez, judetul Salaj, in care se aflau mai multe persoane care participau la un eveniment s-a prabusit marti din cauza vantului. Trei persoane au fost ranite, iar una a decedat.ISU Salaj transmite ca persoana decedata in urma prabusirii acoperisului foisorului din Hurez este subprefectul judetului, Virgil Turcas.Acesta a fost gasit in stare critica, s-a incercat salvarea lui, insa, din pacate, fara rezultat, medicii fiind nevoiti sa declare decesul. ... citeste toata stirea