Sustiu. Traditia continua - "O floare oferita fiecarei consatene...

...este un gest de mare apreciere intr-o zi de sarbatoare, si cu atat mai mult de 8 Martie, o zi aparte din viata lor. Acest gest va avea continuitate in comunitatea din care fac parte, pe care o iubesc neconditionat", a afirmat localnicul Dorin Boca, care, de Ziua Internationala a Femeii, a oferit si in acest an o floare fiecarei consatene.La baza acestei hotarari, de a oferi o floare fiecarei consatene, sta, dupa afirmatia lui Dorin Boca "un adevarat antrenament facut in perioada pe cand ... citește toată știrea