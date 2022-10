Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Crisana" al judetului Bihor a fost sesizat, in seara zilei de luni, 24 octombrie, la ora 22.09, cu privire la faptul ca o persoana din localitatea Borod s-a electrocutat, aceasta aflandu-se in stare de inconstienta.Incidentul s-a petrecut in gospodaria victimei, barbatul de 37 de ani electrocutandu-se in timp ce lucra cu un cablu de ... citeste toata stirea