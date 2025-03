Tanar salvat de pompieri, in Oradea

Un tanar, in varsta de 23 de ani, aflat intr-o situatie de urgenta intr-un apartament de pe strada Alexandru Cazaban din Oradea, a fost salvat de pompieri in seara zilei de miercuri.Potrivit informatiilor transmise de ISU Bihor, miercuri, in jurul orei 19.25, un apelant al numarului unic 112 solicita interventia echipajelor specializate pentru salvarea cumnatului sau, precizand ca exista posibilitatea ca acesta sa se fi aflat intr-o situatie de urgenta, intrucat nu putea fi contactat. Pentru ... citește toată știrea