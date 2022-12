Targul de Craciun Oradea - A inceput maratonul de fapte bune

Cei opt DJ Radio ZU au devenit astazi, 16 decembrie, oficial cetateni ai Orasului Faptelor Bune din Targul de Craciun Oradea 2022. In Piata Unirii urmeaza o saptamana plina cu fapte de suflet si concerte ale celor mai in voga artisti romani.Daniel Buzdugan, Emma Stefan, Tea Teodorescu, Vlad Dragulin, Razvan Popescu, Cuza, Adi Mihaila "The Hitman" si Raluca Benavides au intrat astazi, 16 decembrie, in casa de sticla din Piata Unirii, unde vor fi on-air 24 de ore din 24 pentru urmatoarele 7 ... citeste toata stirea