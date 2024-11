Targul de Craciun Oradea - Peste cateva zile se da startul

In perioada 29 noiembrie-26 decembrie, se va sarbatori magia sarbatorilor de iarna in Piata Unirii si in Piata Ferdinand, doua locatii emblematice ale orasului Oradea, care vor imbraca, timp de o luna, haine de sarbatoare.Marea deschidere a evenimentului are loc in 29 noiembrie, de la ora 18.00, cand se vor aprinde luminile de Craciun, un moment asteptat de oradeni cu mare bucurie.Ca in fiecare an, Piata Unirii va fi gazda unei roti panoramice, precum si a unei zone cu food-trucks si cu ... citește toată știrea