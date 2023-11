Oradea a fost reprezentata in cadrul celui mai mare targ de turism din Polonia - Tour and Travel Warsaw, desfasurat in perioada 23-25 noiembrie.Romania este partener oficial la cea de a 29-a editie, iar Oradea este prezenta la standul de 215 m² al tarii, situat chiar la intrarea in targ. Stand-ul cu 17 co-expozanti, din randul tour operatorilor, precum si reprezentantilor ai organizatiilor de management al destinatiei si ai autoritatilor publice locale, are ca scop promovarea unei ... citeste toata stirea