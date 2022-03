Tenismenul cu origini bihorene Marius Copil, calificat in finala unui turneu ITF

Marius Copil (foto), tenismenul cu origini in Bihor, s-a calificat sambata in finala turneului ITF de la Portimao, Portugalia, dotat cu cu premii totale de 25.000 de dolari, scrie Agerpres. Copil a ajuns in finala dupa abandonul olandezului Gijs Brouwer, al saselea favorit, la scorul de 4-1.Tenismenul roman in varsta de 31 de ani si care ocupa pozitia 260 ATP este principalul favorit al competitiei. In meciul cu Brouwer, a petrecut pe teren doar 14 minute, rastimp in care a reusit 6 asi.In ... citeste toata stirea