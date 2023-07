Au fost finalizate, in termenul agreat, calea de rulare, care conecteaza terminalul cu Aeroportul Oradea, platforma de garare si cladirea cargo. A fost demarata receptia lucrarilor.Urmatoarea etapa prevede preluarea in proprietate de catre Consiliul Judetean Bihor a caii de rulare si predarea acesteia in administrarea Aeroportului Oradea, care va face demersurile necesare pentru operationalizarea caii de rulare."Terminalul cargo este un proiect de infrastructura complex, unic in Romania. ... citeste toata stirea