Thurzo Zoltan rasplatit de Primaria Municipiului Oradea - Mai bine mai tarziu decat niciodata

Efortul suprauman al pianistului Thurzo Zoltan care a reusit sa intre in Cartea Recordurilor doborand, intr-un singur an, doua recorduri mondiale a fost rasplatit marti, 22 noiembrie, de Primaria Oradea prin acordarea unei diplome de excelenta.Primarul Florin Birta i-a oferit o diploma de excelenta pianistului oradean Thurzo Zoltan in semn de recunostinta pentru performanta deosebita, profesionalism si daruire, dar si ca apreciere a activitatii de promovare a orasului Oradea peste hotare. La ... citeste toata stirea