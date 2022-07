Titularizare 2022 - Astazi se sustine proba scrisa

Proba scrisa a concursului de ocupare a posturilor si catedrelor didactice vacante si rezervate din invatamantul preuniversitar se desfasoara astazi in patru centre. In Bihor s-au inscris 1.312 candidati.Etapa de inscriere a candidatilor la Concursul national de ocupare a posturilor didactice, catedrelor vacante, rezervate in invatamantul preuniversitar, sesiunea 2022, atat pentru candidatii promotiilor anterioare cat si pentru absolventii promotiei curente, s-a desfasurat in perioada 09 - 17 ... citeste toata stirea