Toate donatiile din Oradea si din judet vor fi trimise in Ivano-Frankivsk - Ajutor pe timp de razboi

Reprezentantii Primariei Oradea au participat miercuri, 16 martie, la o videoconferinta convocata de Primaria Ivano-Frankivsk din Ucraina cu orasele infratite din mai multe tari. In cadrul intalnirii online, aceasta a reluat solicitarile de ajutor, multumind tuturor celor care s-au mobilizat pentru ei si reconfirmand lista cu produsele de care au nevoie in continuare.Oradea are incheiat un acord de parteneriat cu orasul Ivano-Frankivsk inca din anul 2003, acesta aflandu-se la o distanta de ... citeste toata stirea