"Toti pentru Cipri": Meci caritabil la Alesd, in sprijinul fotbalistului Ciprian Fogarasi

Ciprian Fogarasi, unul dintre cei mai indragiti jucatori din istoria clubului Crisul Alesd, a inceput meciul vietii dupa ce a fost diagnosticat cu o maladie grava.Comunitatea locala si cea sportiva vin in sprijinul fotbalistului care a evoluat in cariera la echipele de Liga 2 UM Timisoara, Olimpia Satu Mare, IS Campia Turzii sau CF Liberty.Astfel, duminica, 17 martie, de la ora 15:00, pe Arena din Alesd se va disputa un meci caritabil intre Legendele Alesdului si Old Boys FC Bihor, sub ... citește toată știrea