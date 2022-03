Tragedie in sport! Poloistul oradean Andrei Draghici a decedat in timpul unui meci la doar 23 de ani

Poloistul oradean Andrei Draghici, legitimat la Dinamo, a incetat din viata sambata, in timpul unui meci din Superliga de polo disputat impotriva echipei Rapid Bucuresti in bazinul Giulesti."Clubul Sportiv Dinamo este indoliat"Potrivit unui anunt facut sambata pe pagina de Facebook a clubului Dinamo, in jurul orei 12, sportivul de 23 de ani a acuzat o stare de rau, dupa care a ajuns cu greu la marginea bazinului unde a fost ridicat pe brate de jucatorii ambelor echipe.Cadrele medicale si ... citeste toata stirea