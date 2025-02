Transilvania, vremea si vremurile acum 500 de ani - "Intre 100 si 120 de oameni mureau zilnic in Oradea"

Cercetand vechi documente din arhive, lectorul Tudor Caciora, de la Facultatea de Geografie a Universitatii din Oradea, incearca sa afle cum au suportat ardelenii de acum 500 de ani Mica Glaciatiune. Lectorul spune ca "singura constanta a climei este ca e inconstanta" si ca in cazul Oradiei a fost consemnat ca mureau, zilnic, intre 100 si 120 de oameni.Studiile tanarului universitar au fost publicate in "Frontiers in Climate", ele descriind influentele pe care le-au avut variatiile de clima ... citește toată știrea