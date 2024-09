Trei evenimente speciale, in trei zile de festival - Toate reflectoarele pe TIFF Oradea

TIFF Oradea revine, in perioadea 27-29 septembrie, in forma de zile mari. Gala de deschidere aduce, in prim-plan, drama-comedie "Fostii soti", despre trei generatii de barbati din aceeasi familie, fata in fata cu crizele conjugale.Cinefilii sunt asteptati vineri, 27 septembrie, pe covorul rosu, la gala de deschidere a TIFF Oradea, primul eveniment cap de afis al celei de a 7-a editii. Festivalul va debuta la Teatrul de Stat, de la ora 20.00, cu momentul "Jazz on the Big Screen", o selectie de ... citește toată știrea