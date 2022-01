Trei fotbalisti de la CAO 1910 Oradea, in probe la AC Torino

In aceasta saptamana, in perioada 9 - 16 ianuarie, trei tineri fotbalisti ai echipei CAO 1910 Oradea se afla in Italia, unde participa la un stagiu de pregatire la Torino, pentru a fi monitorizati de conducatorii clubului torinez AC.Astfel, Mark Kovacs (fotbalist nascut la 17 iulie 2004 - foto stanga sus), Andrei Moga (nascut la 28 ianuarie 2006 - foto dreapta) si Jason Vescan-Kodor (nascut la 9 ianuarie 2006 - foto stangs jos) "iau parte, la invitatia echipei AC Torino, la un stagiu de ... citeste toata stirea