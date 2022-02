Trei oradence joaca pentru Romania la turneul de calificare pentru Campionatul European de polo

Cu trei jucatoare oradene in lot, echipa nationala de polo seniori a Romaniei sustine in partea a doua a acestei saptamani, de joi pana duminica, jocurile de la turneul de calificare la Campionatul European de Senioare din acest an.Turneul are loc in Bucuresti, la Bazinul Steaua din cadrul Complexului Sportiv Ghencea. Competitia reuneste cinci echipe. Pe langa reprezentativa Romaniei, sunt prezente si nationalele Slovaciei, Ucrainei, Irlandei si Germaniei.Capitanul echipei tarii este ... citeste toata stirea