Trei oradeni de la CS Crisul, convocati la lotul national de tineret U19 de polo

Trei tineri poloisti ai clubului Crisul Oradea au fost convocati la Bucuresti si participa in aceasta perioada la pregatirile lotului national de tineret U19.Este vorba despre Csato Balazs, Adrian Pascaluta si Andrei Marinescu, care s-au alaturat lotului national U19 in data de 5 martie.In prezent, sportivii se pregatesc pentru participarea la turneul de calificare pentru Campionatul European, turneu ce va avea loc in perioada 14-17 martie."Munca ... citește toată știrea