Un incendiu a izbucnit, in noaptea de duminica spre luni, la locomotiva unui tren de calatori care circula pe ruta Oradea - Halmeu. Din fericire, pasagerii s-au autoevacuat astfel ca nimeni nu a fost ranit.Potrivit informatiilor transmise de ISU Bihor, in dimineata zilei de luni, 14 august a.c., in jurul orei 03.00, pompierii militari bihoreni au intervenit in localitatea Oradea, strada Santaului, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la locomotiva unui tren de calatori care circula pe ruta ... citeste toata stirea