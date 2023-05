Asociatia pentru promovarea turismului din Oradea si regiune (Visit Oradea) ofera pentru al doilea an consecutiv, in fiecare weekend, incepand cu 1 iunie, tururi ghidate gratuite tuturor turistilor si oradenilor interesati de descoperirea muzeului in aer liber, Oradea.Proiectul, initiat in 2022 si desfasurat in perioada 5 august - 30 septembrie 2022, a avut un real succes, adunand 485 de participanti, turisti si oradeni dornici sa descopere istoria si arhitectura orasului multicultural ... citeste toata stirea