Turneu de volei masculin, in sala de sport a Colegiului National "Onisifor Ghibu"

Sala de sport a Colegiului National "Onisifor Ghibu" din Oradea gazduieste in acest weekend cel de-al treilea turneu al campionatului Diviziei A2, Seria Vest, la volei masculin, turneu pe care il organizeaza formatia ACS Pro Volley Oradea, liderul la zi al clasamentului.Turneul debuteaza vineri de la ora 15, cu jocul dintre echipa oradeana LPS Bihorul si CSU UV Timisoara, in timp ce, de la ora 20, ACS Pro Volley se va duela cu CS Valcea.Sambata, in cea de-a doua etapa, se vor desfasura ... citește toată știrea