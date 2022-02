Turneu national de baschet juvenil, in weekend, la Arena Antonio Alexe

Arena Antonio Alexe din Oradea va gazdui in acest sfarsit de saptamana jocurile turneului cu numarul 5 din cadrul Campionatului National la baschet masculin U18, competitie care va reuni patru echipe, angrenate in Grupa I din faza a 3-a a competitiei.Programat in perioada 19-20 februarie, turneul va reuni la start formatiile Dinamo CSS Nr. 6 Bucuresti, Galactica Brasov, CSS Tulcea si LPS Bihorul CSM Oradea.De altfel, formatia oradeana sta cel mai bine in clasament pana acum, avand 11 ... citeste toata stirea