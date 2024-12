Ultimul meci din acest an: FC Bihor joaca sambata la Cisnadie, cu CSC Selimbar

FC Bihor incheie in acest weekend seria jocurilor din 2024. In ultima etapa din acest an din Liga a II-a, oradenii vor juca la Cisnadie, sambata de la ora 11, cu CSC Selimbar, o contracandidata la evitarea retrogradarii. Meciul este extrem de important pentru ambele echipe, insa antrenorul Gheorghe Ghit spera ca bihorenii sa termine anul cu un rezultat pozitiv.Fotbalistii de la FC Bihor vor sustine ultimul joc din 2024 sambata, cand, de la ora 11, vor evolua la Cisnadie, in judetul Sibiu, in ... citește toată știrea