Un barbat a decedat, vineri, dupa ce a fost prins sub un lift pe care incerca sa il repare, in Mina Baita. Desi a fost scos la suprafata de mineri pana la sosirea echipajelor de urgenta, nu a mai putut fi salvat de medici.ISU BH a fost sesizat, in jurul orei 12.08, cu privire la faptul ca un barbat a fost prins sub un lift, in Mina Baita. "Pentru salvarea victimei, la fata locului au fost mobilizate de urgenta, doua echipaje de pompieri militari din cadrul Statiei Stei, cu o autospeciala de ... citeste toata stirea