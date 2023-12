Kassandra Cristian, in varsta de noua ani, din Oradea a castigat locul I la concursul national de Kids top model organizat in cadrul Kids Fashion Week, de catre Stelian Milu si Catalin Botezatu la Teatrul Excelsior din Bucuresti.La concurs au participat peste 70 de copii din toata tara. De asemenea, Kassandra a fost numita reprezentat al Romaniei la World Champion Performing Arts, un concurs de talente ce va avea loc in America in luna iunie a anului viitor. Kassandra face modeling de la ... citeste toata stirea