Un microbuz in care se aflau opt persoane s-a raturnat - Accident pe DN19

Mai multe persoane au ajuns la spital, ieri dimineata, dupa ce microbuzul in care se aflau s-a rasturnat intre localitatile Sarsig si Poclusa. Din fericire, leziunile suferite nu au pus viata celor implicati in pericol.Potrivit mr. Camelia Rosca, purtatorul de cuvant al ISU "Crisana", in dimineata zilei de luni, 26 septembrie a.c., la ora 06.24, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Crisana" al judetului Bihor a fost sesizat cu privire la producerea unui accident rutier pe DN 19/E, intre ... citeste toata stirea