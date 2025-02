Un nou camin studentesc si investitie in infrastructura feroviara - Proiecte importante in Oradea

Investitie importanta in infrastructura feroviara a municipiului Oradea. O firma din Italia vrea sa construiasca in Oradea o hala de mentenanta, o cladire anexa pentru butelii, o cladire de electrificare aferenta Garii Centrale CFR Oradea, precum si o cabina pentru Statia CFR Episcopia Bihor. Mai mult, Universitatea din Oradea a primit aviz pentru construirea unui nou camin studentesc.Comisia Municipala de Urbanism si Amenajare a Teritoriului (CMUAT) a analizat in sedinta de saptamana trecuta ... citește toată știrea