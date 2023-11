Master Judo Club Tora Oradea s-a prezentat cu trei sportivi la Campionatul Mondial de Judo Veterani care s-a incheiat vineri in Emiratele Arabe Unite. Cea mai buna clasare a reusit-o Tanca Roman (100 kg), locul V la categoria de varsta M6.Tanca a obtinut victorii impotriva lui Smith Bostock (Marea Britanie) si a lui Slawomir Kaminski (Polonia), dar a pierdut in fata lui Diaw Mambaye (Senegal) si a lui Ainatayev Samalbek (Kazastan) in meciul pentru medalia de bronz. Categoria a fost castigata ... citeste toata stirea