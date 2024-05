Un tanar de 20 de ani din Oradea a devenit campion mondial la MMA amatori (VIDEO)

Un sportiv in varsta de 20 de ani din Oradea a obtinut duminica locul I la Campionatul Mondial de MMA amatori care a avut loc in weekend in orasul Baja din Ungaria.Este vorba despre oradeanul Paul Cristian Morar, care a reprezentat Clubul Sportiv Titans din Oradea la campionatul ce a adunat mii de concurenti din toata lumea.Dupa ce a trecut de semifinala, oradeanul a concurat in finala impotriva unui sportiv care a reprezentat un club din Marea Britanie, Mihail Angelov."Paul Cristian a ... citește toată știrea